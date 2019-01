Furgone rubato, inseguimento dei carabinieri: una persona fermata, tre in fuga

Laigueglia. Rocambolesco inseguimento stanotte lungo le strade di Laigueglia. La pattuglia dei carabinieri della locale stazione, impegnata nei normali servizi di controllo del territorio, ha notato un furgone con dentro quattro persone.

A quel punto i militari, insospettiti per il loro atteggiamento, li hanno inseguiti dal centro laiguegliese per poi bloccarli e procedere al controllo all’altezza del porto di Andora, ma all’arrivo della pattuglia, all’improvviso tre degli occupanti si sono dati alla fuga, mentre uno dei quattro è stato fermato. Le ricerche dei tre fuggiaschi sono proseguite per tutta la notte, ma ancora senza esito.

Secondo gli accertamenti dei militari, il mezzo su cui viaggiavano era stato rubato poco prima ad Alassio: il furgone è stato quindi posto sotto sequestro per i rilievi di competenza da parte del nucleo operativo, nella speranza di trovare tracce ed elementi utili per risalire agl’altri resposabili del furto.

Stando a quanto trapelato, i carabinieri ipotizzano che il mezzo poteva essere usato per “colpi” in zona da parte della banda.

I servizi di pattugliamento del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Alassio continuano e saranno rinforzati nel weekend e nelle ore serali e notturne, con l’invito rivolto ai cittadini nel segnalare ogni mezzo o movimento sospetto.