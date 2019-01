Fa l’autostop sulla provinciale, i carabinieri nella sacca gli trovano marijuana ed eroina: arrestato

Cairo Montenotte. I carabinieri di Cairo Montenotte e della stazione di Carcare hanno arrestato un cittadino francese, senza fissa dimora, per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, J.E.M.S.L. originario di Lille (Francia) di 32 anni, già gravato da precedenti di polizia, è stato notato nel corso di servizi di controllo del territorio lungo la Sp29 nei pressi di un distributore di carburante mentre era intento a fare l’autostop. L’atteggiamento ed il fatto che il soggetto non era mai stato notato in precedenza hanno indotto i militari ed eseguire il controllo ed effettuare una perquisizione a seguito della quale, all’interno di una sacca contenente una grossa quantità di timo e lavanda, sono stati trovati circa 80 grammi di marijuana e 40 grammi di eroina, oltre ad altri involucri contenenti altre sostanze in corso di identificazione. Inoltre gli è stato trovato addosso un coltello di genere vietato.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato in caserma da dove, esperite tutte le procedure di identificazione, su disposizione della Procura di Savona, è stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi in stato di arresto. Tutto lo stupefacente ed il coltello sono stati sequestrati e le sostanze non identificate saranno inviate presso i Laboratori dell’Agenzia delle Dogane per gli accertamenti del caso.