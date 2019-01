Esordienti, terza prova regionale: i savonesi fanno incetta di vittorie

Savona. A Bordighera si è svolta, sabato 12 gennaio, la terza prova del campionato regionale Esordienti A e B per quanto riguarda le società del ponente ligure.

I nuotatori savonesi sono saliti più volte sul podio. Ci sono riusciti Emma Balbis (Amatori Savona), Piero Zangrandi (Doria Loano) e Filippo Carrozzo (Cairo) tra gli Esordienti B, Filippo Sala (Amatori Savona), Pietro De Andreis (Amatori Savona), Joel Pontonari (Doria Loano), Cecilia Stablum (Doria Loano) e Gaia Alberti (Amatori Savona) tra gli Esordienti A. Ottime prestazioni anche per Letizia Vulpetti (Amatori Savona) e Giuseppe Serafini (Amatori Savona) con una vittoria a testa.

Sorprendente vittoria degli atleti dell’Amatori Nuoto Savona nella staffetta 4×50 rana con Serafini, Allegretti, Marocchi e Ciarlo.

Gli altri protagonisti saliti sul podio sono stati Giulio Parigino, Matteo Allegretti, Davide Marocchi, Valentina Martino, Anna Magliano, Roberta Ascheri, Martina Rigardo, Edoardo Machieraldo, Vladimir Moreno, Chiara Ballarini, Carlo Ciarlo, Chiara Guarisco e Luigi Soldati.

“La stagione agonistica 2018/19 sta veramente mettendo in mostra giovani talenti che migliorano in ogni gara: un buon auspicio per il nostro nuoto” dichiara Ambrogio Zaro, delegato provinciale Fin di Savona.