Savona. Appello del cuore della Protezione Animali savonese per un cane sfortunato in cerca di una adozione urgente, bisognoso di una famiglia che lo ami.

Ecco la sua lettera:

“Ciao, sono Eron, cane maschio adulto e Vi racconto la mia storia. Da quando sono stato comprato in un allevamento da cucciolo, il mio padrone mi ha fatto stare sempre in casa, non ho mai giocato e visto il mondo e tanto meno altri animali. Lui ha problemi mentali e spesso viene ricoverato in struttura, a volte coattivamente. Io sono molto bravo, cerco di evitare di contrariarlo e la mamma del mio padrone ha cercato sempre di proteggermi, ma é anche senza lavoro. Gli ultimi sette mesi il mio padrone e stato rimesso in struttura e per mia fortuna una signora che ama i cani sfortunati come me mi portava la pappa tutti i giorni e mi faceva uscire con un addestratore. Mi ha fatto fare anche tutti gli esami del sangue e sono risultato sanissimo”.

“Ora però il mio padrone è tornato a casa ed è ricominciata per me l’odissea. Il comune, presso cui il mio padrone ha firmato la dichiarazione di rinuncia alla proprietà, non si vuole far carico di me, come invece la legge prescrive. Ed io comunque non voglio subire anche il trauma del canile. La signora mi ha giurato che non mi abbandona finché non trovo chi mi vuole adottare direttamente, lei ha già troppi animali e non può farlo. A volte quando va via e mi dice “a domani” vedo che le scendono le lacrime e mi sussurra “ non ti lascio solo”. Anche queste feste di Natale sono state per me molto brutte”.

“Questa é la mia storia e spero di poter trovare una persona che mi adotti e mi voglia tanto bene: dovrà rivolgersi direttamente a Cristina, 340 2471542”.

“Con tanta speranza, Eron”.