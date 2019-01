Elezioni provinciali, scende in campo la lista “Provincia Futura”

Provincia. Il tempo scorre e si avvicina la deadline per le elezioni provinciali di Savona. E proprio in vista dell’importante appuntamento, è scesa in campo la lista “Provincia futura”.

Questi i candidati: Paola Busso, consigliere al Comune di Varazze; Jan Casella, consigliere al Comune di Alassio; Marco Chiriaco, consigliere al Comune di Roccavignale; Giuseppe Laureri detto “Silvano”, consigliere del Comune di Stellanello; Nadia Ottonello, consigliere al Comune di Quiliano.

“Si tratta di una lista per le elezioni provinciali di Savona che dà voce anche alle realtà civiche presenti nei vari consigli comunali della nostra Provincia. ‘Provincia futura’ si pone quindi come rappresentante di realtà molteplici e con l’obiettivo principale di attuare una discontinuità con le politiche perseguite negli anni precedenti soprattutto su temi scottanti come quelli del piano dei rifiuti, del ciclo integrato delle acque, dei trasporti e della vivibilità dell’entroterra”.

“Massima trasparenza e discontinuità nelle nomine dei rappresentanti negli enti di secondo livello. L’organismo provinciale deve poter esprimere la pluralità che è presente nei vari Comuni e non limitarsi ad essere organico ad accordi partitici fatti a tavolino e convenienti solo alla gestione di un potere esclusivo che alcuni vogliono mantenere anche aldilà di ogni ragionevole coerenza”, hanno concluso dalla neonata lista.