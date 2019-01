Provincia. E’ stata presentata questa mattina a palazzo Sisto Savona la lista “Provincia futura” per le ormai imminenti elezioni provinciali.

“Si tratta di una lista che dà voce anche alle realtà civiche presenti nei vari consigli comunali della nostra Provincia. ‘Provincia futura’ si pone quindi come rappresentante di realtà molteplici e con l’obiettivo principale di attuare una discontinuità con le politiche perseguite negli anni precedenti soprattutto su temi scottanti come quelli del piano dei rifiuti, del ciclo integrato delle acque, dei trasporti e della vivibilità dell’entroterra” spiegano i componenti.

A Scendere in campo saranno: Paola Busso, capogruppo del Gruppo Consiliare di opposizione “Varazze la tua città”; Jan Casella, eletto nel Consiglio Comunale di Alassio con il record storico di 447 preferenze nella lista “Alassio volta pagina”; Marco Chiriaco, al terzo mandato da Consigliere comunale a Roccavignale, nel 2014 eletto nella lista “Un sindaco per tutti”; Giuseppe “Silvano” Laureri, dal 2016 inizia un percorso civico e viene eletto Consigliere comunale a Stellanello per la lista “Per Stellanello”, dal 2018 sono referente per la Provincia di Savona di Italia in Comune; Nadia Ottonello, Consigliere comunale di maggioranza nella lista “Insieme” dal 1999 al 2004 al Comune di Quiliano e successivamente, dal 2004 al 2009, Assessore ai Servizi Sociali, Sport, Pari Opportunità, Gemellaggi, Servizi Demografici, in seguito, sempre a Quiliano, è stata consigliere comunale di minoranza con la lista civica “Partecipa” dal 2009 al 2014, attualmente è Consigliere comunale di minoranza per lista “Progetto Comune”.