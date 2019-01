Savona. “Siamo soddisfatti per il risultato della lista “Uniti per la Provincia”. Costruita in due o tre giorni dopo il rifiuto del centrodestra di sostenere una lista istituzionale, questa compagine è riuscita a raccogliere in brevissimo tempo i consensi necessari per eleggere tre consiglieri, ovvero il numero massimo preventivabile”. Lo afferma la segreteria provinciale del partito Democratico che commenta i risultati delle elezioni provinciali.

“La lista di centrodestra, voluta con così grande convinzione dalla Lega e accettata supinamente da Vaccarezza e da Forza Italia, non sfonda e ottiene meno della metà dei voti elettorali disponibili”.

di 6 Galleria fotografica Elezioni provinciali, lo spoglio delle schede









“Il gruppo consiliare “Uniti per la Provincia” continuerà a lavorare nel prossimo mandato per il bene dei cittadini, entrando nel merito dei problemi e contrastando le politiche del centrodestra qualora intendessero svendere ai privati i beni e i servizi pubblici per la difesa dei quali si è battuta l’amministrazione Giuliano” aggiunge il Pd savonese.

“Facciamo i complimenti ai consiglieri eletti (Mattia Fiorini, Rodolfo Mirri e Massimo Niero) e ringraziamo Barbara Pasquali e Sonia Garofalo che hanno dato un contributo determinante al risultato della lista. Ringraziamo anche tutti gli amministratori che hanno dato fiducia alla lista” conclude il Pd provinciale.