Provincia. “Abbiamo un Consiglio provinciale rinnovato, ora è indispensabile fare squadra e lavorare assieme nell’interesse dell’ente”. Questo il commento a caldo del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri sull’esito delle consultazioni a Palazzo Nervi e la composizione dell’assemblea provinciale.

“Ho parlato con i neo eletti e sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di approfondire il lavoro da fare e le priorità di azione della Provincia sul territorio” aggiunge.

“Confido che si possa intraprendere un percorso positivo per la Provincia di Savona, nell’interesse dei cittadini e di tutti i comuni”.

Il numero uno di Palazzo Nervi si è soffermato poi sui dati di affluenza alle urne per l’elezione di secondo grado prevista per la nomina dei consiglieri, con la scarsa affluenza per i piccoli comuni (sotto i 3 mila abitanti) che nel complicato meccanismo di elezione hanno uno scarso peso: “Sicuramente un elemento su cui riflettere e porre attenzione, è chiaro che il voto ponderato può essere penalizzante, tuttavia non la intepreto in maniera così negativa in quanto una incidenza dei piccoli comuni rimane e c’è stata anche in questa tornata elettorale. Penso che possa aver inciso anche il fatto che molti de piccoli comuni sono in scadenza di mandato” precisa Olivieri.

“Inoltre – conclude -, è stata scelta la giornata della domenica per garantire massima affluenza e partecipazione”. Quanto ai risultati: “Sono state rispettate le previsioni, credo, ma l’importante è impegnarsi assieme sul cammino da dare”.