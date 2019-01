Elezioni, “Per Finale” lancia la candidatura a sindaco di Tiziana Cileto

Finale Ligure. Un altro tassello delle prossime elezioni comunali di Finale Ligure è completato. Il movimento “Per Finale”, in Consiglio comunale rappresentato da Simona Simonetti, presenta il suo candidato sindaco nella corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale: è Tiziana Cileto, 56 anni, già consigliere comunale e storica espoente del gruppo finalese, medico di base.

Sarà lei, quindi, a sfidare il sindaco uscente Ugo Frascherelli, Pier Paolo Cervone e i candidati del centro destra finalese (Massimo Gualberti?) e di Finale Ligure Viva (che annuncerà a breve il proprio candidato sindaco), in una sfida elettorale a cinque che si annuncia infuocata e che sarà decisa, probabilmete, da una manciata di voti.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dopo una lunga riunione all’interno del movimento finalese: Cileto guiderà la lista civica “Per Finale”, con Simona Simonetti pronta a far parte della squadra come candidato consigliere comunale. Gli altri nomi della lista sono ancora in fase di definizione, tuttavia sono previste novità e new entry rispetto al passato.

La presentazione ufficiale del candidato sindaco dovrebbe avvenire sabato 9 febbraio nel corso di una conferenza stampa ufficiale, nella quale saranno illustrate anche le prime linee guida del programma elettorale al quale il movimento sta lavorando da tempo. Al centro gli aspetti urbanstici irrisolti in questi anni, come le aree ex Piaggio e Ghigliazza, ma anche viabilità, parcheggi, verde pubblico e decoro urbano.

“Esperienza, capacità, sensibilità per i problemi e doti umane, la scelta non poteva che ricadere su Tiziana che potrà dare continuità, ma anche rinnovamento, alla nostra lista civica in vista del voto” dicono da “Per Finale”. “Una sfida difficile, ma non impossibile… Siamo certi di poter dar voce e rappresentare tanti finalesi scontenti e arrabbiati dopo questi anni di amministrazione”.