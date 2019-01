Savona. Esce oggi, venerdì 18 gennaio, il nuovo singolo di Arianna Manca: si intitola “Tuttonero” ed è disponibile su tutti i Digital Stores.

Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Megan Stancanelli, è nato dall’incontro tra Arianna Manca, giovane artista savonese e Zibba. E’ “un viaggio introspettivo alla ricerca del significato dell’amore”.

Spiega l’artista savonese: “Tuttonero è la visione del mondo nei miei momenti peggiori. Del mio modo di cercare un equilibrio fra quei momenti e il bisogno di soluzioni. Questa canzone è nata in studio, parlando delle contraddizioni dello stare insieme. Di quanto sia difficile l’amore. Per questo la scelta di affidare il video a Megan Stancanelli, artista che sicuramente avrebbe colto l’emotività del brano.”

Il brano è stato prodotto da Zibba ed è stato mixato e masterizzato presso X-Land studio da Alberto Gaffuri. Testo e musica sono di Zibba e Arianna Manca.

Arianna Manca, 20 anni, nasce a Savona. Esplora la musica in varie forme fino a intraprendere un percorso artistico con Zibba, mentore e produttore che crede nel suo talento e con il quale scrive in una session improvvisata questa prima canzone. Da qui la voglia di continuare a scrivere insieme e di esordire con il primo singolo dal titolo “Tuttonero” che, accompagnato da un videoclip girato per le vie di Milano e diretto da Megan Stancanelli, esce il 18 gennaio per Platonica.