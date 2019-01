Ecco la Sea Stone Academy, il progetto di formazione per gli operatori turistici dell’outdoor

Pietra Ligure. Si chiamerà “Sea Stone Academy” il progetto di formazione focalizzato sull’outdoor e sul territorio lanciato da “Sea Storne Riviera”, la rete di impresa del settore outdoor del comprensorio della Val Maremola presieduta da Mario Parodi. Il lancio dell’iniziativa è avvenuto ieri, nel corso di un incontro pubblico tenutosi a Pietra Ligure.

“La ‘Sea Stone Academy’ è un’iniziativa nata in seno alla nostra associazione – spiega Parodi – Si tratta di un progetto formativo rivolto a tutti gli operatori turistici che vogliono operare all’interno del settore del turismo outdoor. Il progetto, come detto, è rivolto principalmente agli operatori turistici, ma avrà sviluppi più ampi andando a coinvolgere anche soggetti differenti”.

Il primo step del progetto sarà “Outdoor for Turism”, un corso specificatamente indirizzato a tutti gli operatori dell’accoglienza turistica: “Il corso sarà tenuto da alcuni tra i migliori docenti, che forniranno importantissime nozioni sulla morfologia, sulla storia e sulla cultura del nostro territorio. Un’altra parte del corso verterà invece sulle discipline sportive all’aria aperta, come mountain-bike, trekking e climbing. E non mancheranno le lezioni sul marketing turistico rivolto alla clientela del settore outdoor”.

I corsi, come precisato da Parodi, sono rivolti a tutti gli operatori del turismo come gestori di strutture ricettive, ristoratori o commercianti, ma “gli step successivi saranno aperti anche a coloro che vogliono lavorare nel mondo dell’outdoor in altra forma: ad esempio come guide turistiche o come responsabili della rete sentieristica”.

Il corso inizierà a febbraio e durerà un mese, con lezioni due volte a settimana in orario serale. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.