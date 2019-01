Ecco “Come stai”, il nuovo singolo del savonese Marco Caudullo

Savona. Uno degli artisti emergenti del savonese, Marco Caudullo, lancia il suo nuovo singolo “Come Stai”, in uscita il 10 gennaio su tutti i Digital Store. Il brano è stato presentato quest’anno a Sanremo Giovani.

Realizzato dalla produzione del project manager Vincent Masini e la Vocal Coach Sabrina Ceccarelli, il singolo è stato registrato al Purple Studio di Poggibonsi di Giulio Iozzi e sarà distribuito dall’etichetta discografica “Smilax Publishing” a partire dal 10 gennaio.

Il videoclip del brano uscirà su Youtube il 14 gennaio ed è stato realizzato da Simone Soletta e Omar Tonella, girato al Monastero di Millesimo e interpretato dagli attori savonesi Alice Rosso, Andrea Interlicchia e Luca Fulcheris.

Marco studia Musica Pop al Conservatorio di Cuneo e ha già ottenuto la licenza di teoria e solfeggio, il grado 6 nel circuito delle Yamaha Music School e il Livello 5 degli esami internazionali Abrsm.

Grazie al costante aiuto professionale dell’Associazione Dna Musica, Marco ha mosso i primi passi come cantante nel 2012 sul palcoscenico del prestigioso teatro Chiabrera di Savona col primo evento benefico live “Note per il sorriso di un bimbo”, a favore della onlus Savona nel Cuore dell’Africa di Savona. Nel Febbraio del 2013 ha partecipato insieme alla band savonese Black Line al contest televisivo “Liguria Selection”, classificandosi come terzi, posizionamento che dà al gruppo la possibilità di partecipare come ospiti alla prima edizione della “Fim – Fiera Internazionale della Musica”, evento dell’anno nel territorio ligure. Inoltre è arrivato in finale nel concorso nazionale “Vocine Nuove di Castrocaro”, e l’anno successivo (2014) viene candidato per partecipare allo Junior Eurovision Song Contest di Malta come rappresentante di San Marino. Insieme ai Black Line raggiunge la Semifinale Nazionale del noto concorso in onda su Rai Uno ‘Voci Nuove di Castrocaro’ e in Semifinale ad Area Sanremo.

Quest’anno la sua canzone inedita ha gareggiato a Sanremo Giovani, e sarà disponibile su Amazon Music, iTunes e Spotify e dal 14 Gennaio su Youtube.