Vado Ligure.

Buon pomeriggio a tutti. Siamo al Chittolina di Vado dove seguiremo per voi una partita molto importante nella provincia di Savona: Vado – Finale. I finalesi arrivano galvanizzati dalle buone prestazioni delle ultime settimane con 2 vittorie consecutive con Angelo Baiardo e Valdivara, stesso copione del girone di andata dove i giallorossi avevano già ottenuto 6 punti nelle prime 2 gare, poi come ben ricordare all’andata il Vado perse 1-0 al Borel con il gol di Edo Capra portando i giallorossi nelle zone alte della classifica. Ora ci sono ben 3 differenze importanti tra la partita di settembre a quella di oggi: il Vado potrà contare sul pubblico amico, seconda e fondamentale differenza Edo Capra sarà l’ex della partita quindi il Finale dovrà far attenzione alle sue conclusioni insidiose e terza sarà il fattore campo visto che il Chittolina ha un nuovo manto erboso. Si prevede una partita molto combattuta.

Arbitro: Luca Baldini di La Spezia