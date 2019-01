LIVE: GENOVA CALCIO – CAIRESE 0-0

4′ Punizione dalla trequarti di De Martini diretta sul secondo palo, dove in scivolata tocca Buono, ma il segnalinee segnala il fuorigioco

Foto 3 di 3





2′ Già corner per la Cairese, dalla destra batte Pastorino, ma la difesa locale spazza senza problemi

1′ Partiti!

FORMAZIONI

GENOVA CALCIO: Dondero C., Liguori, Costa, Giambarresi, Buono, Dotto, Morabito, Massara, Camoirano, Ilardo, De Martini. A disp.: Calizzano, Raso, Favorito, Rittore, Dondero M., Lazzari, Forte, Piccardi, Piccareta, Verardo. All. Balboni

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Facello, Di Leo, Figone, Piana, Magnani, Alessi, Pastorino. A disp.: Giribaldi, Cavallone, De Matteis, Prato, Spozio, Olivieri, Rizzo, Canaparo, Saviozzi. All. Solari

ARBITRO: Sig. Francesco Magagna sez. di Collegno

Genova. Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi all’Italo Ferrando seguiremo il match clou della 18° giornata: Genova Calcio-Cairese. La capolista incontra la terza della classe, che dopo gli 0 a 0 con Albenga e Rivarolese sembra aver perso il passo del girone di andata. Questa sfida, dunque, vale tantissimo per i gialloblù che, in caso di vittoria, sorpasserebbero i genovesi, ora distanti due lunghezze, e riacquisterebbero morale dopo i deludenti risultati degli ultimi tre turni, che hanno portato a Solari appena due punti. Vittoria che sarebbe importantissima anche per il Genova Calcio che potrebbe così mantenere la vetta e non lasciare possibilità di sorpasso agli avversari. Partita che si prospetta, quindi, molto emozionante. Buon divertimento!