Finale Ligure.

Buongiorno a tutti.

Benvenuti alla nostra diretta della domenica pomeriggio. Siamo a Finale per seguire la partita casalinga dei giallorossi contro il fanalino di coda Valdivara. Le due squadre sono divise da ben 18 punti in classifica ma il Valdivara cercherà di portare punti a casa per far muovere la classifica a proprio favore, ma dall’altra parte i finalesi galvanizzati dalla splendida vittoria della coppa di due settimane fa hanno ripreso a vincere anche in campionato e la netta vittoria di domenica scorsa ne è la prova concreta che la squadra ha voglia di far bene cercando di conquistare sempre punti fondamentali.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA, 2 POLLERO, 3 MAIANO, 4 SCALIA (C), 5 DE BENEDETTI, 6 GHIGLIAZZA, 7 SALZONE, 8 FERRARA, 9 VITTORI, 10 GENTA, 11 VALLERGA LORENZO

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS, 13 SALATA, 14 MASSA, 15 SCARRONE, 16 CONRIERI, 17 FINOCCHIO, 18 CONTI, 19 GALLI, 20 VALLERGA GIOVANNI

VALDIVARA: 1 GRIPPINO, 2 CHIAPPINI, 3 D’IMPORZANO, 4 FORNO, 5 TERRIBILE (C), 6 VACCARO, 7 VANACORE, 8 N’DIAYE, 9 NACLERIO, 10 CHELLA, 11 FRANCESCHINI

Mr. Barilari avrà a disposizione in panchina: 12 LANGELLA, 13 BOCCHIA, 14 ALCAMO, 15 D’ANDREA, 16 SORDI,17 SIMONINI, 18 NDAW, 19 FATALE

Arbitro: Martin Virgilio di Imperia