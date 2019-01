Alassio. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Marco Viganò (Alassio FC) e Lorenzo Serra (Ventimiglia) sono stati entrambi fermati per due turni con questa motivazione: “a fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, senza conseguenze lesive”.

Dovranno saltare la prossima partita Mateo Gaston Carro Gainza (Albenga), Niccolò Monti (Busalla), Stefano Cilia, Federico Sanguineti (Sammargheritese), Simone Allegro (Ventimiglia).

Maurizio Verrini, allenatore del Rapallo, e Luca Tarabotto, allenatore del Vado, sono stati squalificati per una gara.

Il Molassana Boero è stato multato di 100 euro “per non aver impedito l’accesso all’area riservata di una persona, non in distinta, ma indossante la tuta sociale, che, a fine gara, colpiva con due manate la porta dello spogliatoio della terna, protestando”.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

14 reti: Ilardo (Genova Calcio)

12 reti: Zunino (Pietra Ligure)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio), Battaglia (Angelo Baiardo)

10 reti: Mura (Rivarolese), Alessi, Saviozzi (Cairese)

9 reti: Vittori (Finale), Compagnone (Busalla)

8 reti: Costantini (Imperia), Gerardi (Alassio FC)

7 reti: Romei (Rivarolese), Capra (Finale/Vado), Castagna (Imperia), M. Rossi (Rapallo)

6 reti: Provenzano (Angelo Baiardo), De Martini (Genova Calcio), Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Al. Salzone (Finale), Donaggio (Vado), Lupo (Alassio FC), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: Sassari (Alassio FC), L. Vallerga (Finale), Lobascio (Busalla), Camoirano, Lepera (Genova Calcio), Faedo (Imperia), Calcagno (Albenga)

4 reti: Privino (Sammargheritese), Galiera, A. Rea (Ventimiglia)

3 reti: Napello (Rivarolese), Redaelli, D’Antoni (Vado), Garrasi (Rapallo), Masi (Sammargheritese), Sfinjari (Alassio FC), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: Venturelli, Bianchino (Angelo Baiardo), Ferrara (Finale), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre), G. Cavallone, Laera (Imperia), Massara (Genova Calcio), Carbone, Cupini, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Bottino, Gaglioti, Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Gallio, Cilia (Sammargheritese), Ottonello, Oxhallari (Alassio FC), De Persiis, Ungaro, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone, Daddi (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, Falsini (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Figone (Imperia/Cairese)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Ambrosini (Imperia), Valletta, Cutugno, Vanacore, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile, Matar (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Morabito, Giambarresi (Genova Calcio), Oliviero, Ciminelli, Gambarelli, Cartosio (Rivarolese), Cafournelle (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich (Albenga), Genta, Massa (Finale), Maucci, Musante, Amandolesi, Neirotti, Mehillaj (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano, Di Mario (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Paparcone, Moretti, Michi (Rapallo), Briozzo, Digno, Camera, Pascucci (Angelo Baiardo), Corciulo, F. Rossi, Badoino (Pietra Ligure), Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale)