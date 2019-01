2′ Subito in avanti la Rivarolese. Punizione defilata dai 30 metri di Oliviero in area, dove tocca Nappello, Moraglio si fa trovare pronto in uscita bassa.

1′ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Spozio, Prato, De Matteis, Figone, Realini, Pastorino, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Canaparo, Di Leo, Olivieri, Rizzo, Monni, Facello, Magnani, Di Martino. All. Solari

RIVAROLESE: Basso, Donato, Nappello, Mura, Romei, Oliviero, Ciminelli, Ymeri, Augimeri, Gambarelli, De Persiis. A disp.: Schepis, Malatesta, Sangiuliano, Macagno, Ungaro, Cartosio, Manca, Eranio, Oddone. All. Solari

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi nel freddo Cesare Brin seguiremo il big match di giornata: Cairese-Rivarolese. Due società che non condividono soltanto il punteggio in classifica (entrambe a quota 30 punti), ma anche il compimento nel 2019 del centesimo compleanno. Proprio per festeggiare al meglio quest’importante avvenimento, i due club hanno costruito due squadre che hanno dimostrato di poter competere per la vittoria finale del campionato, per ora distante solo 2 lunghezze. Questa sfida rappresenta la rivalsa per la Cairese, che dopo la sconfitta di Vado e il pareggio di Albenga, vuole a tutti i costi ritrovare i tre punti e rimanere in corsa per il primo posto. Grandi assenti della partita bomber Diego Alessi fermato dalla febbre, sostituito dal giovane Realini, e Matteo Piana squalificato, rientrano però tra i convocati Di Leo, Magnani, Olivieri e Di Martino. Bottino pieno, invece, per la Rivarolese negli ultimi due turni e sicuramente un grande desiderio di riscatto dalla scintillante gara di ritorno, finita 4 a 3 a favore dei gialloblù e con gli avvoltoi in 9 uomini. Si attende, quindi, una partita da tripla e dalle grandi emozioni. Buon divertimento!