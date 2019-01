39′ Corner dalla destra di Carro, per Praino che ci prova in due tempi, conclusione di poco a lato

32′ Punizione dai 25 metri per l’Albenga battuta da Carro direttamente sulla barriera, gli ingauni chiedono il calcio di rigore, ma Noce concede punizione dal limite. Batte sempre Carro, super parata di Moraglio che devia sulla traversa, sulla ribattuta Calcagno colpisce nuovamente la traversa, poi la Cairese spazza in angolo

27′ Occasionissima per l’Albenga, punizione dalla trequarti di Carro in area, Facello devia e alza un campanile calciato di prima da Calcagno, vero miracolo di Moraglio

25′ Rinvio lunghissimo di Moraglio, Alessi spizzica di testa per Saviozzi che prova il traversone, ma Carro anticipa Piana e di testa manda in angolo

21′ Sulla trequarti Figone ruba palla, avanza in area, ma si allunga il pallone e a tu per tu Rossi F. blocca in due tempi

20′ Sul fondo, nonostante la pressione di Doffo, Rossi P. riesce a servire in area Arrigo che crossa per Calcagno, che in corsa riesce solo a sfiorare di testa

18′ Partita povera di emozioni, Albenga pescata più volte in fuorigioco e Cairese che fatica ad esprimere il proprio gioco palla a terra a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco

11′ Rimessa laterale sulla destra, Bruzzone per Rizzo che crossa al limite dell’area piccola dove Alessi di testa manda sul fondo

9′ La prima ammonizione della partita è bianconera, cartellino giallo per Haxena per trattenuta su Figone

6′ Corner dalla destra di Taru sul secondo palo, dove l’ex Cocito colpisce di testa, deviazione in angolo di un difensore gialloblù

4′ L’Albenga prova il contropiede, lancio per Rossi P. pescato però in fuorigioco

2′ Saviozzi si fa vedere in avanti con la conclusione dal vertice destro di Saviozzi, parata dal portiere

1′ Si parte! Prima del fischio d’inizio l’Albenga saluta i suoi ultras

FORMAZIONI

ALBENGA: Rossi F., Lamarra, Taru, Praino, Cocito, Haxena, Setti, Carro, Rossi P., Calcagno, Arrigo. A disp.: Scola, Penino, Patrucco, Farinazzo, Gerini, Milazzo, Mela, Haidich, Caredda. All. Delfino

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Spozio, Facello, Figone, Piana, Rizzo, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Di Leo, Prato, De Matteis, Negro, Tamburello, Pastorino, Ferrero. All. Solari

ARBITRO: Sig. Guglielmo Noce di Genova

Cisano. Buongiorno cari lettori di IVG. it. Oggi al Conscente parte il girone di ritorno di Albenga e Cairese. Si ritorna, quindi, in campo dopo lo stop natalizio in una partita che vale da rivalsa per entrambe le squadre che hanno chiuso il 2018 con una sconfitta. Match che sulla carta è a favore della Cairese, dato il primo posto in classifica e i 14 punti di distacco dagli ingauni, che però all’andata si sono fatti valere spuntando un prezioso pareggio al Cesare Brin. Albenga che ha conquistato 9 dei suoi 15 punti in classifica tra le mura del Conscente e formazione che è riuscita a mettere in difficoltà, nonostante la giovane età, alcune delle big del campionato, pareggiando oltre che con la Cairese anche contro Pietra Ligure, Finale e Genova Calcio. Ricordiamo, inoltre, che le uniche due sconfitte subite dai gialloblù sono arrivate proprio in trasferta. Oggi, però, buone notizie per mister Solari che recupera Di Leo e Doffo, fermi invece per infortunio Di Martino, Magnani, Oliveri, Brignone, Canaparo e Realini. In panchina, infatti, troviamo due classe 2002: Ferrero e Tamburello. Unica assenza per l’Albenga: Barison.