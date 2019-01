Alassio.

Buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo ad Alassio per seguire Alassio contro Genova Calcio. La squadra genovese arriva al Ferrando da capolista grazie alla sconfitta della Cairese a Vado per un netto 4-1 rimediato nell’ultima gara del 2018. Ora riparte il girone di ritorno e l’Alassio di Biffi vuole continuare ad accumulare punti per arrivare alla salvezza diretta. Mr. Biffi su 3 gare ha ottenuto ben 7 punti tutti contro avversarie ostriche come il Finale ( neo vincitrice della Coppa eccellenza Liguria), l’Albenga e l’Imperia. Ottenere punti contro la capolista farebbe fare un bel salto alle vespe che sono riusciti a trovare il giusto feeling con il nuovo allenatore. Ci attende una partita combattuta perché la posta in gioco è alta per entrambe le formazioni.

Le 2 squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

ALASSIO: VENTRICE, OXHALLARI, GRANDE, VIGANÓ, BATTIPIEDI, FRANCO, SASSARI, PASTORINO, ODASSO, OTTONELLO, GERARDI

Mr. Biffi avrà a disposizione in panchina: GUERRINA, BISIO, GALLEANO, DI MARIO, BASSO, DAMONTE, SFINJARI, PATERNO

GENOVA CALCIO: DONDERO, RITTORE, RIGGIO, GIAMBARRESI, BUONO, DOTTO, MORABITO, MASSARA, CAMOIRANO, ILARDO, DE MARTINO

Mr. Balboni avrà a disposizione in panchina: CALIZZANO, RASO, FAVORITO, LIGUORI, LAZZARI, LA ROSA , FORTE, CRISTOFARO, PICCARRETA

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni