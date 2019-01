Vado Ligure. Dieci calciatori del girone ligure di Eccellenza sono stati fermati dal giudice sportivo.

Federico Vagge (Molassana Boero) è stato squalificato per quattro giornate in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, cercava di venire a contatto con il direttore di gara, urlandogli, nel contempo, ripetute espressioni ingiuriose, per circa 30″ e venendo allontanato dal terreno di gioco solo grazie all’intervento dei propri compagni”.

Nicolò Boccardo (Busalla) e Calogerò Virzì (Sammargheritese) dovranno saltare le prossime due partite.

Una giornata di stop è stata comminata a Nicholas Costantini (Imperia), Stiven Taku (Albenga), Davide Cuman (Molassana Boero), Federico Ciminelli, Filippo Gambarelli (Rivarolese), Federico Sanguineti (Sammargheritese), Diego Dagnino (Vado).

Giancarlo Delfino, allenatore dell’Albenga, è stato squalificato per una gara.

Il Busalla è stato multato di 100 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna reiterate espressioni ingiuriose, minacciose e blasfeme”.

Ammenda di 100 euro alla Cairese “per il comportamento dei propri sostenitori che per la seconda metà del secondo tempo rivolgevano, a più riprese, espressioni ingiuriose nei confronti della terna, anche di stampo discriminatorio”.

Il Vado dovrà pagare 100 euro “per non aver vigilato sulla chiusura del cancello adiacente agli spogliatoi, che risultava aperto, attraverso il quale numerosi propri sostenitori entravano per esultare con i propri calciatori”.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

12 reti: Zunino (Pietra Ligure), Ilardo (Genova Calcio)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio)

10 reti: Alessi, Saviozzi (Cairese)

9 reti: Mura (Rivarolese), Battaglia (Angelo Baiardo)

7 reti: Romei (Rivarolese), Capra (Finale/Vado), Compagnone (Busalla), Castagna, Costantini (Imperia), M. Rossi (Rapallo)

6 reti: Lupo (Alassio FC), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Gerardi (Alassio FC), Vittori (Finale), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: Gaggero, Baracco (Pietra Ligure), Donaggio (Vado), Sassari (Alassio FC), L. Vallerga (Finale), Lobascio (Busalla), De Martini, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Al. Salzone (Finale), Provenzano (Angelo Baiardo), Galiera (Ventimiglia), Calcagno (Albenga), Faedo (Imperia)

3 reti: Napello (Rivarolese), Redaelli, D’Antoni (Vado), Garrasi (Rapallo), Masi (Sammargheritese), Camoirano (Genova Calcio), Sfinjari (Alassio FC), A. Rea (Ventimiglia), Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: A. Naclerio (Valdivara 5 Terre), Laera (Imperia), Massara (Genova Calcio), Carbone, Cupini, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Gaglioti, Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Privino, Cilia (Sammargheritese), Ottonello, Oxhallari (Alassio FC), Ungaro, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Figone (Imperia/Cairese)

1 rete: Moscatelli, G. Cavallone, Di Lauro, Roda (Imperia), Valletta, Cutugno, Vanacore, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Nelli, Dotto, Costa, Morabito (Genova Calcio), De Persiis, Ciminelli, Gambarelli, Cartosio (Rivarolese), Cafournelle, Daddi (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich (Albenga), Ferrara, Massa (Finale), Maucci, Gallio, Musante, Amandolesi, Neirotti, Mehillaj (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Paparcone, Moretti (Rapallo), Venturelli, Bianchino, Briozzo, Digno, Camera (Angelo Baiardo), Bottino, Corciulo, F. Rossi, Badoino (Pietra Ligure), Macagno, Tona (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla), Falsini (Molassana Boero)