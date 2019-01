Due donazioni per la Croce Bianca di Alassio: “Grazie a chi si ricorda di noi”

Alassio. Ancora una volta il grande cuore di Alassio si è mostrato. E lo ha fatto con un’altra generosa offerta in favore della Croce Bianca. Un gruppo di amici e simpatizzanti del gruppo Alassio Rossoblu, accomunati dalla passione per il calcio, hanno voluto fare una donazione dimostrando quanto i genoani tengano al proprio territorio.

Nel periodo di Natale, invece, sono arrivati i soldi raccolti dagli “Amici di Rufus”, nel corso di un ormai tradizionale aperitivo goliardico. Due esempi (tra i tanti, fortunatamente) che hanno come filo conduttore l’aiuto verso il prossimo, anche in un momento di divertimento, dando sostegno alle organizzazioni che operano sul territorio.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si ricordano della Croce Bianca in queste occasioni. A loro, alle loro famiglie, e a tutti gli alassini, vogliamo far arrivare i migliori auguri di un prospero anno nuovo”, dice il presidente Ennio Pogliano. “E che non si dica che i liguri sono tirchi” ha detto ancora scherzosamente il presidente Pogliano.