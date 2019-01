Doveva scontare una pena di 2 anni: quarantaquattrenne arrestato dalla squadra mobile di Savona

Savona. Ieri (24 gennaio 2019), a Imperia, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, con la collaborazione dei colleghi imperiesi, hanno tratto in arresto un quarantaquattrenne italiano.

L’operazione è scattata in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova. L’uomo, infatti, deve scontare la pena di 2 anni, in relazione al reato di furto in abitazione.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.