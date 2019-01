Donne del Vino, nel direttivo anche Cinzia Mattioli del Ristorante Doc di Borgio Verezzi

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Donatella Cinelli Colombini è stata confermata presidente nazionale delle Donne del Vino. Rieletta a Milano dal nuovo rinnovato Consiglio Direttivo e guiderà per altri tre anni l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, dal 2019 al 2022. Donatella Cinelli Colombini sarà affiancata da tre vice presidenti: Antonella Cantarutti (produttrice, Friuli Venezia Giulia); Daniela Mastroberardino (produttrice, Campania) e Paola Longo (enotecaria, Lombardia). A completare la squadra le consigliere: Pia Donata Berlucchi (produttrice, Lombardia); Sabrina Soloperto (produttrice, Puglia); Gilda Guida Martusciello (produttrice, Campania); Marilisa Allegrini (produttrice, Veneto); Lorella Di Porzio (ristoratrice, Campania); Cinzia Mattioli (ristoratrice, Liguria); Cristiana Cirielli (pr e comunicatrice, Friuli Venezia Giulia); Marina Ramasso (ristoratrice, Piemonte). L’associazione parla anche ligure, nel Consiglio Direttivo è stata eletta anche Cinzia Mattioli del Ristorante Doc di Borgio Verezzi.

Cinzia (sommelier del ristorante Doc di Borgio Verezzi) è una Socia fondatrice e non è nuova a questi incarichi avendo già ricoperto per diversi anni il ruolo sia di Consigliera Nazionale che quello Delegata Regionale. Per questo triennio il ruolo di referente regionale per la Liguria è di competenza di Pervinca Tiranini, ristorante Mare Hotel A Spurcacciun’a di Savona, mentre quello di Vice Delegata va a Fiammetta Malagoli, avvocato in Genova con competenze sul disciplinare vitivinicoltura. Per la prima volta le Donne del Vino hanno rinnovato il loro Consiglio direttivo e Collegio dei Probiviri votando on line. Le votazioni on line hanno permesso a tutte le Socie d’italia, oggi 800 associate, di esprimersi con le loro preferenze. Le Donne del Vino è un’associazione senza scopi di lucro che intende promuovere la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino.

“A livello nazionale il prossimo triennio sarà dedicato soprattutto alla formazione e all’internalizzazione. Come ha detto la presidente nazionale ci saranno iniziative dedicate in particolare alle under 30, ma anche la prosecuzione del lavoro di valorizzazione dei vini e gli abbinamenti con i piatti”, commenta Cinzia Mattioli. Per la Liguria proseguiranno le cene dove le regioni italiane si cambiano piatti e vini, ma anche dove piatti italiani incontrano vini stranieri. Come sempre le Donne del Vino parteciperanno a moltissime manifestazioni dedicati al mondo del vino, sia in Italia che all’estero.

