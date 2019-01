Donna trovata morta nel fiume a Stella: disposta l’autopsia per fare luce sulla tragedia

Stella. Sarà l’autopsia a stabilire le esatte cause della morte di Elena Pastorino, la 48enne di Pontinvrea ritrovata morta ieri ne letto del rio Basco a Stella San Giovanni. L’esame medico legale è stato disposto dal sostituto procuratore Elisa Milocco che ha aperto un fascicolo per fare luce sulla tragedia.

L’accertamento autoptico stabilirà se a causare il decesso sia stata l’ipotermia o i traumi rimediati scivolando nella scarpata e, in questo ultimo caso, se la caduta sia da attribuire a un malore oppure a un incidente (non è totalmente esclusa neanche l’ipotesi che sia stata urtata da un’auto, anche se sulla Sp334 non sono stati trovati indizi in tal senso).

Proseguono nel frattempo anche le indagini dei carabinieri, che attraverso le testimonianze stanno cercando di ricostruire i movimenti della donna, le ragioni che l’hanno portata prima da Pontinvrea a Stella e poi l’hanno spinta a incamminarsi a piedi lungo la Sp334 in direzione Albisola invece di ritornare a casa.

La donna era scomparsa venerdì pomeriggio, quando era uscita di casa senza più fare ritorno. Le ricerche sono iniziate sabato mattina, ieri la macabra scoperta: per recuperare il corpo nella scarpata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.