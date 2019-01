Donna investita in corso Mazzini ad Albisola

Albisola Superiore. Investimento pedonale questa mattina ad Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso una donna di 72 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada: è successo poco prima delle 11:00 in corso Mazzini.

La donna è stata colpita dalla vettura in transito ed è caduta a terra a seguito dell’impatto: immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola Superiore e dell’automedica del 118.

Fortunatamente lo scontro non è avvenuto a forte velocità e le condizioni dell’anziana non sono giudicate gravi: stando a quanto riferito la signora ha riportato la frattura di una caviglia e lievi contusioni sul resto del corpo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari per la donna è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, dove sono in corso gli accertamenti medici del caso.

Accertamenti da parte della polizia municipale sull’investimento pedonale.