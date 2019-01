Domenica torna ad Alassio il footgolf in spiaggia

Alassio. Nell’ambito del programma Alassio Christmas Town ed in occasione della tradizionale Befana del Subacqueo, anche quest’anno si svolgerà l’evento Footgolf in spiaggia – 12 buche X 12 befane.

Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore di Airc. L’evento vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport italiano, di personaggi della televisione e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili… da qui il Footgolf in spiaggia.

Un percorso di 12 buche più 1 (la buca jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane interpretate da personaggi locali in costume grazie all’associazione Signora delle Fiabe di Grado.

Saranno presenti per la sfida footgolf ed hanno già confermato la loro presenza, ex campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Claudio Sala, Paolo Monelli, Beppe Dossena, Luigi Gualco, Claudio Onofri, Marco Lanna, Luca Mezzano, Amedeo Di Latte, gli outsider quali il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing al War Hyères Fight (categoria 78 kg) l’alassino Stefano Fanelli, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il mitico “Baffo” Roberto da Crema , il mago e conduttore Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), Moreno (cantante rap), il comico Alex De Santis (Il Maestro Catenato di Colorado Cafè), il mental coach Gian Luigi Sarzano, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri e tanti campioni italiani di footgolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presentano Marco Dottore e Luca Viscardi di RadioNumberOne.

Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso. Lungo il campo gara (più di 300 metri) saranno allestite postazioni Airc con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca. L’evento footgolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale televisivo, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 85 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky.

Inoltre, da gennaio 2019, il format Tgevents Television andrà in onda anche sulla rete nazionale di Canale Italia. La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio assessorato allo sport e le associazioni di categoria (Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Alassio un mare di Shopping).