Pietra Ligure. L’urto contro il palo gli ha provocato una serie di traumi che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. Alessandro Chiesa, il ventunenne che era alla guida della Subaru coinvolta nel terribile incidente di corso Italia a Pietra Ligure, infatti è morto sul colpo.

Lo ha stabilito il medico legale Marco Canepa durante l’autopsia eseguita oggi nel cimitero di Zinola.

Su disposizione della Procura, gli accertamenti sono stati coordinati dal procuratore Ubaldo Pelosi, è stato effettuato anche un accertamento tossicologico per chiarire se il ragazzo fosse al volante in stato di alterazione psico fisica per l’effetto di qualche sostanza.

Una risposta che arriverà dopo l’analisi dei campioni prelevati durante l’autopsia.

Intanto per giovedì, alle 15, nella chiesa Parrocchiale San Antonio Abate di Magliolo, sono stati fissati i funerali del ventunenne.