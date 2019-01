Diocesi di Savona-Noli, gli ingressi dei nuovi parroci a Stella e Albisola

Savona. Come annunciato lo scorso 8 dicembre, in questo mese ci saranno novità per la guida di alcune parrocchie della vicaria di levante della diocesi di Savona-Noli, frutto delle ultime nomine del vescovo Calogero Marino.

Don Giuseppe Pometto diventa parroco delle comunità di san Nicolò ad Albisola Superiore, san Matteo a Luceto e san Bartolomeo a Ellera. Don Pometto, lascia così, dopo circa quattro anni, le parrocchie di san Giovanni, santa Giustina e san Bernardo nelle omonime località comprese nel Comune di Stella. Gli subentra don Mario Florentino Da Silva che comunque mantiene gli incarichi nelle vicine comunità di san Martino e santa Caterina d’Alessandria (Gameragna).

Il sacerdote brasiliano sarà quindi la guida pastorale di tutte le cinque parrocchie sul territorio del Comune di Stella ed entrerà nelle nuove realtà affidategli sabato 12 gennaio alle 15.30 con la messa celebrata in san Giovanni dal vescovo Calogero Marino.

Il giorno successivo, domenica 13, sempre alle 15.30, nella chiesa di san Nicolò ad Albisola Superiore, farà invece il suo ingresso ufficiale don Giuseppe Pometto.