Alassio. La Squadra Nautica del commissariato di Alassio ha svolto un servizio di controllo per la tutela ambientale lungo il litorale tra Andora ed Albenga. Durante l’attività i poliziotti hanno accertato la presenza di materiali e detriti di ogni genere sulla spiaggia sottostante via Giancardi, in concessione ad un noto stabilimento balneare di Alassio.

Una struttura metallica della lunghezza di circa venti metri, divelta probabilmente dagli eventi meteo dello scorso ottobre, giaceva pericolosamente sull’arenile rappresentando un pericolo per chiunque, insieme a molto legname con i chiodi esposti ed una ruspa, in stato di apparente abbandono, sul bagnasciuga. Per motivi di sicurezza tutta l’area interessata è stata interdetta al pubblico e delimitata con apposita segnaletica.

Al titolare della struttura turistica è stata comminata una sanzione amministrativa di 1032 euro per non aver osservato le prescrizioni relative alla concessione demaniale e le disposizioni contenute nell’ordinanza che disciplina le attività balneari ed il corretto uso del demanio marittimo. Il titolare dovrà inoltre provvedere alla bonifica del luogo ed allo smaltimento di tutti i rifiuti rimossi.