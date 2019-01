Dego, fissati i funerali del pensionato morto schiacciato da un albero

Dego. Si svolgeranno domani pomeriggio a Dego, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, i funerali di Franco Rognone, vittima di un incidente mortale nei pressi della sua abitazione.

Il pensionato, di 67 anni, ieri stava lavorando in un terreno di sua proprietà dove voleva abbattere una quercia. Nonostante la sua esperienza nelle mansioni agroforestali, qualcosa è andato storto e l’albero si è abbattuto su di lui, provocandogli gravi traumi. In seguito la moglie Alba è andata a cercarlo e ha dato l’allarme, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Questa sera alle 20.30 verrà recitato il rosario nella sua abitazione, in località Governatotori, frazione Girini. Lascia, oltre alla moglie, la figlia Ramona e la sorella Tina.