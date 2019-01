Danza paralimpica, Chiara Bruzzese e Davide Mori Romeo secondi agli Italiani assoluti

Savona. Si sono conclusi domenica 27 gennaio, a Rimini, presso l’RDS Stadium, i campionati italiani assoluti Fids di danza. Naturalmente era presente anche il settore paralimpico, per quanto riguarda la wheelchair dance.

Infatti, a differenza dei campionati italiani di categoria, che solitamente si tengono nel mese di luglio, gli Assoluti sono riservati solamente ai ballerini delle categorie internazionali.

Per quanto riguarda la danza paralimpica, al momento, dall’IPC è riconosciuta solamente la wheelchair, mentre si sta muovendo qualcosa, sempre a livello internazionale, per far riconoscere anche la danza per nonvedenti.

I ballerini savonesi, come sempre, si sono ben distinti, con un successo che andrà al di là dei confini nazionali. Chiara Bruzzese si è classificata al primo posto per quanto riguarda lo show singolo donne, mentre la stessa Chiara Bruzzese e Davide Mori Romeo si sono classificati secondi nel combi show. Gli atleti savonesi si sono così qualificati per le competizioni internazionali.

Nella foto sopra Chiara e Davide durante la loro esibizione; nella foto sotto la premiazione di Chiara con il presidente Fids Michele Barbone, il consigliere nazionale Michelangelo Bonarrivo ed il presidente Midas Piercarlo Pilani.