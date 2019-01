Da Celle un regalo speciale per la campionessa di sci Lindsey Vonn: “Verrò a trovarvi”

Celle Ligure. La campionessa di sci americana Lindsey Vonn in visita a Celle Ligure? Per ora è solo un sogno, ma grazie a Paolo Calcagno, titolare dell’omonima azienda agricola, potrebbe anche diventare realtà. Nei giorni scorsi, in occasione delle gare di Coppa del Mondo a Cortina D’Ampezzo, infatti, l’imprenditore, che è un grande appassionato di sci, ha fatto recapitare alla Vonn alcuni vasetti di pesto prodotto con basilico dop.

Un regalo che la specialista di discipline veloci americana ha apprezzato moltissimo: “Io amo il pesto, un bellissimo regalo. Non sono mai stata nelle vostre terre, ma presto verrò a trovarvi perché ne ho sentito parlare davvero bene” ha detto la Vonn.

Chissà quindi che, prossimamente, la campionessa (ha vinto un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità) non scelga proprio il mare di Celle e la Riviera savonese per qualche giornata di relax.