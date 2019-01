Cross, Sara Meloni batte anche i maschi: prima alla storica Cinque Mulini

Finale Ligure. Sara Meloni, inarrestabile, ha messo in chiaro ancora una volta le sue intenzioni. A San Vittore Olona, questa mattina, ha conquistato la vittoria nella categoria E6 alla Cinque Mulini, gara internazionale IAAF del circuito World Cross Challenge. Sara è giunta prima assoluta nella gara che includeva anche la categoria maschile, un fatto che la dice lunga sulla qualità della sua prestazione.

La Cinque Mulini è una corsa campestre, meglio definita come cross, organizzata a San Vittore Olona dalla locale associazione sportiva, l’Unione Sportiva San Vittore Olona. Il nome deriva dal fatto che il percorso si snoda attraverso le zone rurali intorno all’Olona toccando i mulini ancora presenti lungo il fiume.

Ideata da Giovanni Malerba e organizzata per la prima volta nel 1933 come gara paesana, nel 1953 è diventata una competizione internazionale. Dal 1960 la Cinque Mulini ha anche una gara riservata agli atleti juniores. Ad oggi un solo atleta è riuscito ad imporsi in entrambe le categorie, l’inglese David Colin Bedford, vincitore da junior nel 1969 e da senior nel 1972. A partire dal 1972 debutta infine la gara femminile, che ad oggi ha in Grete Waitz Andersen l’atleta più titolata, con ben sei successi.

È inserita nel circuito World Cross Challenge, il circuito internazionale IAAF che raggruppa le più importanti gare di cross al mondo. Vi hanno corso 33 campioni olimpici, come Lasse Virén, Sebastian Coe, Saïd Aouita, Alberto Cova, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Stefano Baldini, solo per citarne alcuni.

Per Sara Meloni, quindi, un’altra grande soddisfazione nella sua carriera che, nonostante la giovanissima età, è già ricca di allori. Il 2019, per la portacolori dell’Atletica Run Finale, è appena iniziato ma già si preannuncia ricco di successi.