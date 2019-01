Cresce la “Biblioteca sul Mare” di Alassio: nel 2018 raggiunti i 65 mila utenti

Alassio. Cresce la “Biblioteca sul Mare” di Alassio. La biblioteca di Alassio si lascia alle spalle un 2018 positivo e con dati in decisa crescita, andandosi a confermare come una delle realtà bibliotecarie principali della nostra Regione.

Spiegano dal Comune: “Tutti i riscontri statistici del 2018 toccano i massimi mai prima raggiunti e basta già il dato della frequenza giornaliera (265 persone in media) a dare l’idea concreta del forte radicamento della biblioteca sul mare verso la propria utenza. Oltre 64.500 sono stati gli utenti che l’hanno frequentata nel corso dell’anno appena trascorso, con un incremento importante sul dato già record del 2017 che superava le 63 mila”.

“Quando mi hanno comunicato i risultati sono rimasta impressionata – dice il consigliere alla cultura Paola Cassarino – sia dai numeri che dalla mole di lavoro che lasciano intravvedere. La nostra Biblioteca civica “R. Deaglio” è un centro ricco di attività che spaziano dalla divulgazione all’informazione culturale, dalla promozione della lettura alla cura degli eventi, dalla formazione professionale alle letture animate per i più giovani. Un’eccellenza della nostra Città, amatissima dai nostri concittadini e da una larga fascia di turisti che annualmente si confermano utenti assidui e fedeli.”

Numeri rilevanti si sottolineano anche per i prestiti a domicilio che hanno superato quota 35 mila e per le consultazioni in sede che volano oltre le 100 mila unità: “Questi dati sono il frutto di un lungo lavoro che ha orientato i servizi della biblioteca sempre più verso l’utente, vero fulcro di ogni attività promossa. la soddisfazione dell’amministrazione è sincera e convinta e gli alassini ce lo dimostrano giornalmente”, conclude il consigliere Paola Cassarino.

La biblioteca di Alassio inoltre è una delle biblioteche liguri più aggiornate in tema di offerta digitale per la propria utenza: eBook, audiolibri, musica da ascoltare e scaricare, digital lending e streaming, video, corsi lingue, quotidiani e riviste online.