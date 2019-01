Cosseria, nuova attività commerciale. Il sindaco Molinaro: “Coraggio e passione per l’entroterra”

Cosseria. Soddisfazione da parte del sindaco Roberto Molinaro per l’apertura di un’altra attività a Cosseria, precisamente in località Lidora, nello stesso locale dove un tempo eseercitava la Parafarmacia: il negozio si chiama “La Boutique Del Fiore”. Chi lo gestisce è l’imprenditrice cosseriese Monica Ferrando, ex proprietaria della pizzeria sottostante.

“Un’attività questa che avrà una ricaduta positiva per il commercio e per il territorio, in quanto è la prima volta che a Cosseria apre un negozio dedicato al pollice verde o a chi desidera fare un regalo senza doversi spostare in un altro comune” afferma il primo cittadino.

“Lidora diventa anche centro commerciale grazie alle attività già esistenti. Un altro passo in avanti per la realtà di Cosseria nell’ottica di salvaguardare le realtà rurali dell’entroterra ligure, di dimensioni contenute ma dalle potenzialità notevoli”.

“Grazie per il suo coraggio e un caro in bocca al lupo per la nuova attività da parte dell’amministrazione comunale” conclude Molinaro.