Corsi di Nuoto: È cominciato il secondo trimestre per la Scuola Nuoto e per tutti i corsi organizzati dalla Rari Nantes Savona

Il 7 gennaio è ricominciata la Scuola Nuoto Federale della Rari Nantes Savona. Gli Istruttori della Rari Nantes Savona sono pronti ad accogliere i vostri bambini e ragazzi per iniziare o continuare i corsi di nuoto. Ricomincia un nuovo trimestre di lezioni in cui ciascun allievo, a seconda del livello e dell’età, migliorerà la tecnica, acquisirà maggiore dimestichezza con l’ambiente acquatico o più semplicemente, ma non meno importante, imparerà a non avere paura ed a divertirsi con l’acqua e con i tanti amici che incontrerà.

Ma il 7 gennaio hanno preso il via anche tutti gli altri corsi organizzati dalla Rari Nantes Savona.

Il secondo trimestre, che è iniziato lunedì 7 gennaio e terminerà sabato 30 marzo, comprende un’offerta sempre varia ed interessante con corsi per tutte le età, gusti ed esigenze.

Questi i corsi proposti dalla Rari Nantes Savona:

Scuola Nuoto: riservata a ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni

Scuola Nuoto Acquaticità: riservata a bambine e bambini dai 3 ai 4 anni

Corso Baby: riservato a bambine e bambini dai 12 mesi ai 3 anni

Acquafitness: che comprende anche Acquabuilding, Corpo & Acqua, Acqua Jump, Acquagym, Bike, Kick-boxing, Acquantalgica, Tonificazione, Tapisa Roulant, Waterpilates, Aerobica. Gag, Acquapole, Elastic Training, Acqua Step, Circuit Training,

Corso Nuoto Gestanti: per le donne in gravidanza

Corso Adulti: per tutti coloro che vogliono approfondire e migliorare le tecniche natatorie.

Pallanuotando: corso di nuoto propedeutico alla Pallanuoto riservato ai bambini nati negli anni dal 2008 al 2014 compresi

Propaganda: riservato agli atleti non agonisti della società ed agli iscritti della Scuola Nuoto a partire dalla cuffia blu, propone un allenamento di nuoto più specifico per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in poi

Libera Balneazione: nuoto per tutti

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria nell’atrio della piscina “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona. Telefono: 019-8489861. E-mail: info@rarinantes.sv.it

Laura Sicco