Buon pomeriggio dal Gambino di Arenzano.

Oggi andrà in scena l’ultimo atto della Coppa Liguria Eccellenza dove vedrà affrontarsi il Finale di Mr. Caverzan e il Rapallo di Mr Verrini. I finalesi hanno vinto la semifinale per 2-0 contro il Pietra Ligure invece il Rapallo ha superato per 4-2 il Molassana. In campionato le due formazioni si sono affrontate dove il Finale ha dominato vincendo a Rapallo per 5-0. Ma questo è passato, ora bisogna capire chi avrà più voglia di vincere e conquistare questo importante trofeo. Mr. Caverzan dovrà rinunciare ad attaccanti di spessore come Capra (passato al Vado nel mercato invernale) e a Vittori espulso nella semifinale contro il Pietra. Dall’altra parte il Rapallo potrà contare su bomber Bertuccelli.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA 2 CONTI 3 CONRIERI 4 SCALIA 5 SCARRONE 6 MASSA 7 SALZONE 8 GHIGLIAZZA 9 VALLERGA L. 10 GENTA 11 FERRARA

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS 13 SALATA 14 FINOCCHIO 15 POLLERO 16 VALLERGA G. 17 GALLI 18 GODENA 19 DE BENEDETTI 20 BOZZO

RAPALLO RUENTES: 1 MULINELLI 2 VERRINI 3 MARTINO 4 MICHI 5 SBARRA 6 GARRASI 7 PAPACONE 8 CARBONE 9 BERTUCCELLI 10 ROSSI 11 CUPINI

Mr. Verrini avrà a disposizione in panchina: 12 Di MARCO 13 GARBARINO 14 MARCHESI 15 CHIAPPE 16 MARRALE 17 VARVALLHO 18 CRAFA 19 BARILLARI 20 MAFFEI

La partita sarà diretta dal Sig. Mattia Mirri della sez. di Savona coadiuvato dal Sig. Nicolò Pasquini della sez. di Genova e dal Sig. Matteo Del Genio della sez. di Genova

Spettatori: 300 circa

Campo: il manto erboso in sintetico in perfette condizioni

Clima: giornata splendida temperatura primaverile

Mirri di Savona fischia l’inizio della partita, è iniziata la finale

2′ primo brivido per il Finale che grazie a Porta riesce a inpedire un gol certo deviando la palla in angolo

3′ contropiede finalese ma nulla di fatto con un tiro fuori misura

5′ partita già molto intensa già nei primi minuti

9′ calcio di punizione per il Rapallo: sul pallone c’è Bertucelli che calcia benissimo ma un grande Porta devia in angolo. Sull’angolo successivo pallone alto sopra la traversa

11′ primo ammonito della gara per il Rapallo giallo per Martino. Punizione per il Finale ma battuta sul portiere

15′ risultato ancora fermo sullo 0-0

17′ punizione Finale sul pallone Ferrara che calcia benissimo ma Molinelli para con sicurezza

20′ tentativo finale dal limite deviato in angolo

23′ ammonito Conti per trattenuta su Bertucelli

27′ azione inutile del Finale che non riesce a concretizzare l’azione con Scalia

30′ risultato parziale sempre fermo sullo 0-0

31′ partita per il momento molto bella e molto combattuta

33′ bellissima azione del Finale che sfiora ìl palo

34′ prima sostituzione Rapallo: esce Carbone per infortunio entra Barrillari

39′ Finale molto carico per centrare la vittoria

40′ contropiede finalese fermato aul più bello dalla difesa rapallese

41′ ammonito Ghigliazza per fallo su Bertucelli

43′ timido tentativo di Ghigliazza centrale sul portiere

45′ bella azione combinata tra Cupini che crossaper Bertucelli che colpisce bene di testa ma pallone parato da Porta

3 miniti di recupero

46′ bella azione di Genta che priva il tiro a giro fuori

48′ fine primo tempo. Risultato parziale 0-0

Inizio del secondo tempo

1′ ci prova Conti da fuori ma ribattuto poi arbitro ferma tutto per fallo

3′ bella palla lunga per Vallerga ma poi Mirri fischia

4′ Gol. Finale in vantaggio grazie a Vallerga con una strepitosa azione ne salta 3 e deposita in porta

5′ brivido subito per i finalesi che rischiano di essere subito ripresi dafli avversari