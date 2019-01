Convenzione per programma Erasmus plus, via libera dalla giunta regionale

Liguria. Approvata dalla giunta regionale la convenzione per la gestione dei programmi di mobilità del Progetto Erasmus+ “L.A.N.D.S.C.A.P.E (LiguriA iNvests in the Development of Skills, Competencies and Abilities Promoting Europeanness)” nel quadro del programma europeo Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014 – 2020.

Questi programmi verranno gestiti in collaborazione con alcuni partner esteri che svolgono attività nei settori della consulenza e dello sviluppo territoriale, della formazione e dell’orientamento professionale e che vantano una consolidata esperienza nell’organizzazione e gestione di tirocini formativi/lavorativi in Spagna, Belgio, Irlanda, Francia e Regno Unito.

Il progetto L.A.N.D.S.C.A.P.E è stato ideato per consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze, abilità e competenze riconducibili ai profili professionali coerenti con i settori produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare quelli di operatore informatico terminal, tecnico dei servizi di ristorazione, tecnico delle infrastrutture e dei servizi logistici del porto turistico, tecnico del marketing turistico e della promozione del territorio, tecnico turistico del diporto.

“I programmi di mobilità permetteranno di raggiungere importanti obiettivi quali aumentare le opportunità di apprendimento destinate ai neodiplomati e finalizzate a favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per effettuare la transizione dalla scuola al mercato del lavoro, rafforzare la partnership tra il sistema VET (istruzione e formazione professionale) e il mondo del lavoro per l’implementazione di iniziative e progettualità di raccordo e promuovere l’apprendimento delle lingue e la consapevolezza interculturale” commenta il capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza