Controllo di Vicinato: sottoscritti i protocolli d’intesa tra la Prefettura ed i Comuni di Alassio, Garlenda e Loano

Savona. Sono stati sottoscritti oggi, venerdì 18 gennaio, presso il Palazzo del Governo, i protocolli d’intesa sul “Controllo di Vicinato” tra il Prefetto Antonio Cananà e i sindaci dei Comuni di Alassio, Garlenda e Loano. Si tratta dei primi protocolli siglati in questa provincia.

Il contenuto degli accordi, che traggono origine da un progetto di livello nazionale, è stato esaminato e successivamente approvato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per quanto riguarda i Comuni di Alassio e Loano il protocollo si applica su parti del territorio comunale ben individuate, mentre per Garlenda lo stesso riguarda l’intero territorio comunale.

“Tali iniziative sono volte a garantire sempre più elevati livelli di sicurezza urbana attraverso la valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini alla protezione del territorio e costituiscono un ulteriore strumento di contrasto della criminalità diffusa e predatoria e degli altri fenomeni delinquenziali che maggiormente alimentano la percezione di insicurezza delle comunità”, spiegano dalla Prefettura di Savona.