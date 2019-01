Confraternite savonesi, rinnovati priori e consigli

Savona. Proseguono i rinnovi dei consigli direttivi delle confraternite savonesi.

In quello del sodalizio intitolato di san Domenico, più comunemente conosciuto come “Cristo Risorto”, le elezioni hanno portato alla nomina di Sandro Varaldo alla carica di priore, Gianni Varaldo come vicepriore e Paolo Gaggero come cassiere. Nel consiglio anche Ruggero Basso, Roberto Bertola, Maria Pepe Iaccarino (che sarà inoltre maestra dei novizi), Giovanni Rando, Adriano Tarparelli. Segretario e revisore dei conti Marco Perrone, responsabile dei giovani confratelli Alberto Rando, organista Enrico Airaudi. Infine ufficiali della Statua sono: Enrico Bertolotto, Paolo Gaggero, Gianni Lanza, Adriano Tarparelli e Sandro Varaldo. Nuovo consiglio anche per l’Arciconfraternita della Santissima Trinità, le “cappe rosse” ospitate nell’oratorio di via Guidobono. Maria Angela (Milly) Venturino è priore, Grazia Riccardo sottopriore, Marco Galleano cassiere, oltre ai consiglieri Annunziata Di Giano, Giovanni Briata, Giuseppe Guiddi, Mirella Borrozzino.

Rinnovi pure per la Confraternita di san Dalmazio in Lavagnola: priore Fioralba Barusso, sottopriore Carla Sorasio, cassiere Caterina Caviglia, vicecassiere Giuseppina Giurfa, consigliere anziano Giovanni Mario Spano, altri consiglieri Caterina Berruti, Caterina Franzoni, Giuseppe Fiorito e Orsolina Vigo.

Infine nuovi vertici anche per la Consorzia Nostra Signora della Colonna, sodalizio composto esclusivamente da consorelle. Priore Rita Lavagna, vice priore Gabriella Venturino, tesoriera Anna Maria Floris, priora emerita Rita Muscardin, segretaria Maria Antonietta Guido Ferro, altre consigliere Mirella Bogetto e Silvana Novarese.