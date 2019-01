Liguria. Dopo la conclusione dell’allerta gialla per neve alle 6 di questa mattina su quasi tutta la regione, le nubi sono ancora protagoniste in Liguria in attesa delle schiarite che si faranno strada in giornata. Ora sono i venti molto forti e le temperature rigide a fare notizia.

Secondo le stime di Arpal, la velocità del vento ha avuto le proprie massime sui rilievi, con una raffica a 133.2 chilometri orari e una media di 103.7 al Lago di Giacopiane, mentre in costa, raffica di 103.3 a Marina di Loano.

Le temperature più basse della notte si sono registrate, intorno alla mezzanotte, a Poggio Fearza (Imperia) con -9.2 e Pratomollo (Genova) con -8.4. Alle 7.15 sempre queste due stazioni le più fredde rispettivamente con –7.9 Poggio Fearza, -7.1 Pratomollo; segue Monte Settepani (Savona) con -6.8.

Ecco le temperature che si registrano in altre stazioni significative e che segnalano incrementi rispetto alla serata di ieri: Santo Stefano d’Aveto -3.4, Torriglia -1.0, Sassello -0.7, Busalla -0.7, Verdeggia Triora –0.3, Cairo Montenotte 0.9, Isoverde 2.1, Varese Ligure 3.2, Savona Istituto Nautico 4.3, La Spezia 6.7, Chiavari 6.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.4, Sanremo 9.4.

Il mare è molto mosso alla boa di Capo Mele con temperatura dell’acqua di 14.1 gradi.