Concerto con “I Pentatrè” per raccogliere fondi per la Fondazione Ant di Albenga

Albenga. La Delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus, ha organizzato un momento musicale per le raccolta fondi a favore della realizzazione di visite specialistiche oncologiche, che si terranno la prossima primavera.

L’appuntamento è per domani, giovedì 3 gennaio, alle ore 21, nella chiesa Santa Maria in Fontibus in Albenga in pieno centro storico. Ad esibirsi I Pentatrè, un trio, nato nel 2014 da un’idea di Paola Arecco e Gianni Gollo. Elisabetta Vosilla voce, Gianni Gollo flauto traverso e Paola Arecco pianoforte regaleranno a tutti i presenti un concerto di brani natalizi sacri e classici.

“Molto suggestiva è stata una delle loro recenti esibizioni “Concerto al Tramonto” il 15 settembre nel bellissimo sito archeologico in prossimità della Clinica San Michele, in viale Pontelungo. I Pentatrè hanno collaborato e collaborano con ANT delegazione di Albenga e con varie associazioni di volontariato in modo che la musica possa essere anche un veicolo per il sociale e per la sensibilizzazione di situazioni difficili. Le loro esibizioni si distinguono oltre che per la professionalità dei musicisti, per l’eleganza e la raffinatezza dei programmi proposti” spiegano gli organizzatori dell’evento.

L’ingresso sarà a libera offerta. Per rimanere sempre informati sulle iniziative Ant è possibile visitare la pagina Facebook ANT in Liguria oppure la sede in Via Roma 46 ad Albenga.