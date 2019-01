Con l’arrivo di Cicciolin dal mare al via il Carnevale a Savona

Savona. Tanti savonesi per la tradizionale cerimonia di apertura del Carnevale organizzato dalle Associazioni A Campanassa e Assonautica Provinciale di Savona: Cicciolin, Re del Carnevale Savonese, è sbarcato alla Torretta con un corteo di una cinquantina di barche di Assonautica, con a bordo i bambini mascherati.

Il corteo di barche messe è stato messo disposizione dai soci di Assonautica e sbarcherà alla Torretta. Sulle barche, oltre a Re Cicciolin con la sua Corte ed a componenti della Banda Forzano, tanti bambini in maschera per festeggiare anche quest’anno il Carnevale.

Un consueto bagno di folla per la maschera di Sua Maestà si è radunato nella Darsena, accompagnata da gruppi provenienti anche da fuori Liguria: in seguito è partito il corteo, composto da costumi più classici e personaggi più curiosi, percorrendo via Gramsci, via Paleocapa e corso Italia, tra i sorrisi e gli applausi dei bambini.

Infine il raduno finale in piazza Sisto IV, con la consegna delle chiavi della città a Sua Maestà Cicciolin, che la “governerà” Savona fino al termine dei festeggiamenti carnevaleschi, che nella città della Torretta prevedono diverse iniziative.