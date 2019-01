Cisano 2019, primo incontro elettorale dei consiglieri Morchio e Biagiotti: “Voglia di cambiamento”

Cisano sul Neva. “Entusiasmo e passione e voglia di cambiamento”. E’ questo quanto emerso dall’incontro organizzato ieri sera da Agostino Morchio e Walter Biagiotti. “Ci ha fatto molto piacere – commentano i consiglieri comunali -illustrare il nostro operato di questi anni di opposizione intransigente e costruttiva ma ancora di piu’ confrontarci in maniera aperta e in assoluta trasparenza con i cittadini ed inaugurare così un laboratorio di idee (e persone) per il futuro di Cisano. Sicuramente sui territori organizzeremo presto altre iniziative simili perché l’ ascolto ed il dialogo erano, sono e saranno per noi sempre una stella polare del nostro operato come dimostrato in questi anni in concreto attraverso la presentazione di segnalazioni e richieste agli uffici, di mozioni ed interrogazioni in consiglio”.

“Nel corso della serata abbiamo raccolto spunti e proposte interessanti con cui integrare e migliorare un programma per amministrare Cisano in maniera diversa rispetto ad oggi. Fra gli interventi, infatti molto apprezzato quello di Federico Molinario, residente in frazione Cenesi al Villaggio VersolMar, che ha sottolineato l’importanza di aver una Cisano più sicura, più ecologica, più fiorita…”.

“Coinvolgendo quanti non si riconoscono nell’attuale amministrazione per operato o appartenenza, – conclude Agostino Morchio – sono convinto che attraverso unione e collaborazione si può ridare alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio. Lo spazio e la voglia di cercare di costruire in una lista unitaria l’alternativa unica, libera e democratica alla maggioranza uscente da parte nostra c’è”.

“La partecipazione alla cosa pubblica da parte dei cittadinichesarà resa concreta ad esempio attraverso la sala della trasparenza, la realizzazione di un infoPoint, la consulta delle associazioni, il bilancio partecipato, il baratto amministrativo, il consiglio dei territori… Sarà un elemento portante della nostra proposta di governance del paese”.