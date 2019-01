Cisano 2019, i consiglieri Morchio e Biagiotti lanciano il progetto Cisano+

Cisano sul Neva. Mercoledì 16 gennaio alle ore 21.15 in Sala Gollo a Cisano sul Neva sarà presentata l’iniziativa di Cisano+ che ha fra i promotori i consiglieri comunali Agostino Morchio e Walter Biagiotti.

Dicono gli organizzatori: “Abbiamo deciso di illustrare in un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza il bilancio della nostra attività di opposizione concreta, intransigente e costruttiva da cui vogliamo partire per iniziare a gettare le basi per costruire, con chi avrà piacere e voglia, l’alternativa libera e democratica alla maggioranza uscente. Spunti e proposte per sviluppare un programma che porti Cisano ad essere governata in maniera diversa sono ben accette. Già da alcuni mesi nuove persone si sono intanto dimostrate entusiaste e pronte all’ idea di poter contribuire a fare dell’ amministrazione della cosa pubblica l’ascolto, l’autonomia, la coerenza, la competenza, il dialogo, la libertà e la partecipazione”.

Secondo i due consiglieri, Cisano+ vuole rappresentare “un laboratorio di idee quale evoluzione naturale della nostra esperienza in consiglio comunale. Aperti e disponibili verso nuove proposte e nuovi ingressi per dare voce e rappresentanza all’altra Cisano,in un incontro di storie diverse e persone appassionate vogliamo costruire qualcosa di più non per il bene ‘di una bandiera’ ma per il bene e lo sviluppo di tutta la comunità”.

“Spero che insieme agli amici di Cenesi, Conscente, Martinetto e Pianboschi – conclude Agostino Morchio – si possa con unione e collaborazione, uomini e donne che amiamo Cisano e che vogliamo un’amministrazione diversa, ridare alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio con una lista unitaria migliorando una progettualità già condivisa e partecipata fatta di idee e persone del territorio”.