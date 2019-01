Ciclismo, il Trofeo Laigueglia sarà presentato martedì 5 febbraio

Laigueglia. Sarà la Sala Trasparenza presso la sede della Regione Liguria di Genova in piazza De Ferrari 1, ad ospitare, martedì 5 febbraio alle ore 13, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Trofeo Laigueglia, classica di inizio stagione (classe UCI 1.HC) che andrà in scena con la sua 56ª edizione domenica 17 febbraio, con l’organizzazione del Comune di Laigueglia.

Durante la presentazione verrà illustrato l’accordo di programma con la Regione Liguria, ente promotore dell’evento. Si parlerà anche della collaborazione con il prestigioso club de I Borghi più Belli d’Italia, da diversi anni presente alla manifestazione con l’attribuzione di un premio al vincitore. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, e altri ospiti illustreranno tutti i dettagli della gara quali il percorso e verranno svelati i nomi delle Squadre partecipanti, con la consulenza, per la parte tecnica, del Gruppo Sportivo Emilia.

Durante la conferenza stampa, si parlerà anche del gemellaggio, per il secondo anno consecutivo, con la gara del Giro dell’Appennino, e verrà presentato un progetto ambizioso, scaturito dall’esperienza pluriennale del Comune di Laigueglia in materia, inteso a lanciare una sorta di ciclismo “esperienziale” nei diversi comuni del comprensorio. Un progetto che valorizzerà il ciclismo nelle sue varie specialità (non solo su strada), che si vuole far partire in primavera, subito dopo il Trofeo. Un viaggio in bicicletta nel territorio, volto alla scoperta e conoscenza delle sue bellezze e peculiarità.