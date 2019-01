Domenica 6 gennaio si terrà la ‘Randobefana’, consueta manifestazione ciclistica amatoriale non agonistica.

Le iscrizioni si sono chiuse il 31 dicembre e richiedono la tessera ARI (Audax Randonneur Italia), su brevetto dell’A.C. Millennium, il gruppo sportivo che organizza il tutto con la patrocinazione del Comune di Spotorno. Solo in mancanza di tesseramento valido si potrà partecipare all’evento presentando un certificato medico sportivo. Costo 10,00 euro.

Partenza scaglionata a gruppetti di trenta dalle 8.45 alle 9.45 da Piazza della Vittoria. Il tracciato si snoda lungo la via Aurelia, andata e ritorno fino a Sanremo (200 km, lungo. Comprendendo l’ascesa del Poggio, 3.7 km al 3,7% medio e 8% massimo) o Imperia (120 km, corto). Arrivo a Spotorno, presso il lungomare Kennedy.

Al termine della pedalata verranno messe a disposizione le docce della palestra “Sbravati” in località Baxie, in via Verdi, mentre la Croce Bianca di Spotorno disporrà un “pasta party” in Piazza della Vittoria.

Collateralmente, il consorzio dei commercianti e degli artigiani spotornesi organizzerà un mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato.

In caso di allerta meteo la manifestazione verrà posticipata al 13 gennaio o, su comunicazione, alle domeniche successive.