Savona. Sorrisi, palloncini e tanta allegria ieri mattina nel reparto pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona, per l’arrivo di Cicciolin e della sua Corte. Come previsto nel programma, la prima visita è stata dedicata ai bambini e ai genitori del reparto.

“Portiamo avanti la nostra missione sociale, stando vicino ai più piccoli e bisognosi – afferma Paolo Patorniti, in arte Nobel, che interpreta da sette anni la maschera savonese – Infatti il programma del Carnevale quest’anno sarà interamente dedicato ai bambini e agli anziani”.

Ieri mattina Cicciolin è stato accompagnato da A Scignua, interpretata da Debora Geido, dal giullare, interpretato da Ivano Gatti e dalle damigelle Katia Cantori e Laura Lavagna. La visita si è svolta in collaborazione con il nuovo primario Alberto Gaiero, l’associazione Cresc.i e il presidente Carlo Mantero. La Corte di Cicciolin ha animato il reparto insieme anche ad Elio Berti “dottor Baciccia” e Daniela Liaci “dottoressa Salvagente”, attori teatrali che, attraverso la clownterapia, hanno come obiettivo principale quello di favorire le relazioni tra il bambino, l’ospedale e le cure.

Seguiranno visite agli anziani delle case di cura e appuntamenti di festa per i bambini. Di seguto il programma completo.

– 6 febbraio visita alla Residenza Protetta Santuario

– 8 febbraio visita alla “Casa dei Nonni” di Carcare

– 10 febbraio festa del Carnevale a Lavagnola

– 24 febbraio festa del Carnevale al Centro polifunzionale Le Officine di Savona

– 26 febbraio incontro con i bambini delle scuole elementari del Santuario

– 1 marzo visita alla Residenza “Noceti” di Santuario

– 2 marzo festa di Piazza del Popolo a Savona con i commercianti

– 4 marzo visita alla casa di riposo “Bagnasco” di Savona

– 10 marzo festa per la chiusura del Carnevale, in collaborazione con Assonautica, con

cerimonia di restituzione delle chiavi al sindaco, in piazza del Brandale dalle ore 15 con pentolaccia per i bambini.