Savona. La Cestistica Savonese di coach Vito Pollari non riesce a portare a casa il referto rosa da Ponte Buggianese, dove ha giocato la gara contro la formazione toscana del Nico Basket. Una vittoria dal valore doppio, in quanto avrebbe permesso alle liguri di agguantare in classifica proprio le avversarie di turno mentre ora, al termine del girone di andata, la classifica delle biancoverdi è poco rassicurante: terzultimo posto con soli 6 punti.

La partita in terra toscana ha visto le savonesi partire forte portandosi sul 2-6 nei primi 2’ di gioco. Sarà questo però l’unico vantaggio delle ragazze della presidentessa Oggero, che nel giro di pochi minuti della prima frazione subiscono un break di 9 a 0 ed escono mentalmente dalla partita chiudendo il primo quarto sul 25-10 ed il secondo sul 47-26.

Un timido risveglio da parte delle liguri si ha al rientro dall’intervallo lungo quando, grazie ad una difesa a zona aggressiva, riescono a rosicchiare qualche punto alle avversarie riuscendo anche a vincere la frazione.

Nell’ultimo periodo, però, le biancoverdi ricadono nel torpore che le aveva incatenate nelle prime due frazioni e le toscane riescono senza troppo sforzo a gestire il vantaggio e a portare a casa l’importante vittoria con il punteggio di 80-62.

Era una partita fondamentale per agguantare le avversarie in classifica ma le savonesi hanno avuto poca voglia di lottare. Per centrare l’obiettivo salvezza serve volontà di soffrire, di scarificarsi e di buttarsi su ogni pallone. Alle biancoverdi fino ad oggi questo è mancato.

Avranno però tutto il girone di ritorno per rimboccarsi le maniche, anche se non sarà facile perché le squadre più vicine in classifica si trovano già a quota 10. Si dovrà iniziare domenica 20 gennaio quando al PalaPagnini, per la prima giornata di ritorno, arriverà la tosta Fe.Ba Civitanova Marche, attualmente a quota 14 punti in classifica e solitaria al nono posto.

All’andata ebbero la meglio le marchigiane, ma sul parquet amico le savonesi venderanno sicuramente cara la pelle.

Il tabellino:

Orza Rent Nico Basket Ponte Buggianese – Cestistica Savonese 80-62

(Parziali: 25-10; 47-26; 61-46)

Orza Rent Nico Basket Ponte Buggianese: Luciani 16, Tomasovic 15, Sorrentino 14, Bona 13, Lazzaro 6, Innocenti 5, Giari 5, Nerini 5, Vannucci 1, Ieri, Menchetti, Giglio Tos. All. Becciani, ass. Biagi

Cestistica Savonese: Svetlikova 14, Guilavagui 10, Sansalone 10, Azzellini 8, Vitari 4, Penz 4, Villa 4, Tosi 4, Zolfanelli 4, Ceccardi, Pregliasco, Roncallo. All. Pollari, ass. Napoli

Arbitri: Caravita (Ferrara) e Tommasi (Palestrina)