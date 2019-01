Ceriale, violenta lite in un appartamento in via al Campo Sportivo: una persona in ospedale

Ceriale. E’ stato trasportato al pronto soccorso per alcune lievi ferite il cittadino marocchino che questo pomeriggio è stato coinvolto in una zuffa nella sua abitazione a Ceriale.

L’episodio si è verificato pochi minuti dopo le 17 in un appartamento di via al Campo Sportivo, alle spalle della via Romana. Secondo quanto accertato (ma le informazioni sono assai scarne) tra lo straniero ed un suo connazionale sarebbe scoppiato un acceso diverbio, presto degenerato anche in aggressione fisica.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Ceriale, che hanno trasferito il ferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Della vicenda si stanno interessando anche i carabinieri, ai quali spetterà il compito di accertare con precisione la dinamica dell’episodio. Al momento la vittima non è stata in grado nemmeno di identificare il proprio aggressore. La lite, in ogni caso, sarebbe scoppiata per futili motivi.